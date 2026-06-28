شباب العراق لكرة الصالات يخسر ودياً أمام الكاظمية في معسكر بغداد

شفق نيوز- بغداد

خسر منتخب شباب العراق لكرة الصالات، مساء الأحد، أمام فريق صالات الكاظمية بنتيجة (4-3)، في مباراة ودية أقيمت ضمن معسكره التدريبي المقام في العاصمة بغداد استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وجاءت المباراة ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب، الذي بدأ معسكره الداخلي في بغداد يوم 19 يونيو / حزيران 2026، ويستمر حتى 28 من الشهر ذاته، تحضيراً للمشاركات المقبلة.

وتقام الوحدات التدريبية في قاعة نادي دجلة الجامعة، بإشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب علي طالب، الذي يركز على تعزيز الجوانب الفنية والبدنية للاعبين، ورفع مستوى جاهزيتهم قبل خوض الاستحقاقات الدولية.