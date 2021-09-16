شباب العراق لتنس كرة القدم يغادر إلى رومانيا للمنافسة في بطولة العالم

شفق نيوز/ غادر وفد منتخب شباب العراق لتنس كرة القدم، يوم الخميس، العاصمة بغداد متوجهاً الى رومانيا للمشاركة في بطولة العالم للعبة.

وقال رئيس اتحاد تنس كرة قدم العراق صفاء صاحب لوكالة شفق نيوز، إن الوفد غادر، اليوم، عبر مطار بغداد متوجهاً إلى رومانيا للمشاركة في بطوله العالم لتنس الكرة المقررة انطلاقها هناك الاسبوع المقبل.

وأوضح صاحب أن المنتخب استعد بشكل مناسب تحت اشراف المدرب مصطفى البصري لخوض منافسات البطولة العالمية المقبلة .

وبين أن الفريق العراقي يضم لاعبين شباب واعدين يعدون الابرز محلياً، موضحاً أنه تم اختيارهم في ضوء ماقدموه خلال البطولات المحلية التي تقيمها اللجنة ضمن منهاجها السنوي.

وكان الاتحاد العراقي لتنس القدم، أقام بطولة اندية العراق في بغداد، وتوج الميناء أولاً وحل الصناعات الكهربائية ثانياً ثم الهندية بالمركز الثالث.