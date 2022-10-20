شباب العراق في المستوى الثالث لقرعة كأس آسيا

شفق نيوز / اكتملَ عقدُ المنتخبات المتأهلة إلى نهائياتِ كأس آسيا للشَباب التي تقامُ في أوزبكستان للفترة من 1 لغاية 15 آذار 2023 بعد التحاقِ منتخبي شباب العراق وأستراليا.

ووزعَ الاتحادُ الآسيوي المنتخباتَ المتأهلة البالغ عددها (16) منتخبًا بين أربعةِ مستويات.

وجاءت منتخباتُ أوزبكستان البلد المنظم في المُستوى الأول إلى جانبِ السعوديّة وقطر وكوريا الجنوبيّة، بينما وضعت في المستوى الثاني منتخبات اليابان، أستراليا، طاجيكستان، واندونيسيا.

كما جاءَ في المستوى الثالث العراقُ إلى جانبِ الصين والأردن وفيتنام، أما المستوى الرابع فجاءت فيه منتخبات إيران وسلطنة عُمان وسوريا، وقيرغيزستان.

وتأهل منتخب شباب العراق، إلى نهائياتِ كأس آسيا بعد الفوز على الهند بأربعة أهدافٍ مقابل هدفين وعلى الكويت بهدفين دون مقابلٍ، وخسرَ أمام أستراليا بهدفٍ مقابل لا شيء.