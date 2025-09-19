شباب العراق بالمواي تاي يختتم مشاركته في بطولة العالم بـ24 ميدالية

شفق نيوز- بغداد

اختتم منتخب شباب العراق للمواي تاي، يوم الجمعة، مشاركته في بطولة العالم، التي استضافتها مدينة أبو ظبي الإماراتية، بحصيلة مميزة بلغت 24 ميدالية ملونة، وتوزعت بين 10 ذهبيات، و4 فضيات، و10 برونزيات.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للمواي تاي، جبار علك، لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة شهدت مشاركة واسعة من نحو 100 دولة من مختلف قارات العالم".

وأضاف أن "لاعبي العراق تمكنوا من تحقيق إنجاز متميز بالتتويج بـ10 ميداليات ذهبية"، موضحا أن "سبعة أبطال عراقيين أحرزوا الميداليات الذهبية، بعضهم شارك في أكثر من فئة، وهم، يوسف محمود الدبي، شهاب أحمد الجاسم، رضا قيصر البو محمد، مهدي قائد الأسدي، صلاح صفاء حسن، إبراهيم محمد الجيجي، وأبو الفضل عباس".

وتابع علك: قدم لاعبونا مستويات فنية عالية خلال مجريات البطولة، عكست حجم الاستعداد وقيمة الحدث، كما شارك وفد العراق في ورش عمل تطويرية استهدفت المدربين والحكام واللاعبين والإداريين، ضمن إطار تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين المدارس العالمية في رياضة المواي تاي".