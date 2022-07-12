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شباب العراق بالطائرة يواجه نظيره الايراني في لقاء تجريبي استعداداً لغرب آسيا

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-12T07:24:39+0000
شباب العراق بالطائرة يواجه نظيره الايراني في لقاء تجريبي استعداداً لغرب آسيا

شفق نيوز / أعلن اتحاد الكرة الطائرة، الثلاثاء، خوض المنتخب العراقي للشباب مباراة تجريبية امام نظيره الإيراني يوم غد الأربعاء استعدادا لبطولة غرب آسيا، فيما لفت الى حرصه لتأمين مباريات من "العيار الثقيل" للمنتخب قبل البطولة.

وقال رئيس الاتحاد جميل العبادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "منتخبنا الشبابي يواصل تحضيراته اليومية بانضباط والتزام عاليين بقيادة المدرب الايطالي فيشنزو ناتشي وملاكه المساعد من أجل الدخول الى أجواء البطولة وتحقيق الهدف المنشود"، مبيناً أن "المنتخب سيخوض يوم غدٍ الاربعاء مباراة أمام نظيره الايراني تجريبياً في العاصمة الايرانية طهران، استعداداً لبطولة اتحاد غرب آسيا التي ستحتضنها مدينة الدمام السعودية".

وأضاف العبادي، أن "الاتحاد حرص على تأمين مباريات من العيار الثقيل لمنتخب الليوث قبيل البطولة للوقوف على جاهزية المنتخب ولاسيما ان معسكرين الديوانية واربيل كانا إعداداً حقيقياً لكنهما خلا من المباريات التي من خلالها تتضح ملامح الفريق للمدرب الإيطالي".

وبين مدرب المنتخب الوطني لكرة الطائرة ان "يوم غدٍ الاربعاء سيشهد لقاء منتخبنا الشبابي ونظيره الايراني في القاعة الخاصة بالمنتخبات الإيرانية"، مشيراً الى أن "وفد منتخبنا الشبابي يسكن الآن في اولمبيك هوتيل الذي يعد من افخم الفنادق في طهران وعادة ما تتخذه المنتخبات العالمية سكنا لها".

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