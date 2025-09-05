شباب العراق بالزي الأبيض الكامل امام السعودية

شفق نيوز- أبها

عقد الاجتماع التنسيقي، يوم الجمعة، الخاصّ بمباراة منتخب شباب العراق ونظيره السعودي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج للشباب "دون 20 عاماً" التي تقام في مدينة أبها السعودية.

وسيرتدي منتخب العراق الزيَّ الأبيض الكامل وحارس المرمى اللون الأسود، فيما يرتدي منتخب السعودية الزي الأخضر وحارس المرمى بالزي الأصفر.

ووفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز، فتمت مناقشة الأمور الإدارية والتنظيمية والإعلامية، بحضور المدير الإداري للمنتخب عبد الجبار هاشم، ومسؤول التجهيزات عمار زهير، وتمت إضافة تقنية الـ VAR للمباريات المقبلة في البطولة للدورين نصف النهائي والنهائي.

وبلغ منتخب شباب العراق الدور نصف النهائي كثاني المجموعة الثانية الذي سيواجه أول المجموعة الأولى نظيره السعودي في بطولة كأس الخليج دون 20 عاماً الجارية في مدينة أبها السعودية 2025، حيث اعتمد اتحاد كأس الخليج على نتائج المواجهات المباشرة.