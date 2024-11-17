شباب الشرطة يحرزون لقب بطولة أندية العراق للمصارعة الرومانية

شفق نيوز/ أحرز فريق نادي الشرطة، يوم الأحد، لقب بطولة اندية العراق بالمصارعة الرومانية للشباب التي نظمت من قبل الاتحاد العراقي المركزي للمصارعة، التي جرت على بساط قاعة الاتحاد بملعب الشعب الدولي.

وجمع فريق الشرطة 202 نقطة وجاء فريق نادي الثورة بالمركز الثاني برصيد 167 نقطة ثم فريق نادي آليات الشرطة بالمركز الثالث برصيد 160 نقطة.

والجدير بالذكر أن نزالات البطولة قد شهدت مشاركة عدد كبير من المصارعين الذين مثلوا مختلف أندية العراق قدموا مستويات عالية وإمكانيات مميزة.