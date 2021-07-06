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شباب السعودية يحرزون لقب كأس العرب لكرة القدم للمرة الثانية

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-06T17:29:24+0000
شباب السعودية يحرزون لقب كأس العرب لكرة القدم للمرة الثانية

شفق نيوز/ حقق المنتخب السعودي للشباب، يوم الثلاثاء، لقب بطولة كأس العرب تحت 20 عاما للمرة الثانية في تاريخه، بعد تغلبه على منافسه الجزائري بنتيجة 2-1.

وأقيمت المباراة النهائية لبطولة كأس العرب للشباب على ملعب الدفاع الجوي في العاصمة المصرية القاهرة.

وتفوق المنتخب السعودي بشكل واضح في بداية المباراة، خصوصا على مستوى التنظيم التكتيكي، وساعد الأخضر تسجيله هدفاً مبكراً في الدقيقة 3 عن طريق مصعب الجوير، الذي استغل خطأ دفاعيا ساذجا من شباب الجزائر.

واستمر الضغط السعودي على مرمى الجزائر ولم تسنح محاولات جزائرية خطيرة على مرمى أسامة المرمش، بينما حصل المنتخب السعودي على ضربة جزاء في الدقيقة 18، لكن الحارس نبيل وناس ارتدى قفاز الإجادة وتصدى لتسديدة المهاجم عبد الله رديف وضاعت فرصة التعزيز للأخضر.

وحاول منتخب الجزائر استعادة السيطرة، وردت العارضة تسديدة صاروخية من عادل بولبينة وضاعت فرصة قريبة من محاربي الصحراء وخرج الشوط الأول بالتقدم السعودي.

ودفع المنتخب الجزائري بلاعبه محمد رفيق عمر مع بداية الشوط الثاني، وواصل المنتخب الجزائري محاولاته للوصول للمرمى السعودي وهو ما نجح في تحقيقه عادل بولبينة في الدقيقة 54 من كرة عرضية حولها اللاعب في الشباك.

ونجح المنتخب السعودي في تسجيل هدف التقدم مجددا في الدقيقة 77، عن طريق اللاعب محمد بكر من ركلة ركنية حولها مباشرة بتسديدة رائعة سكنت شباك الحارس نبيل وناس، وأمسك الحارس السعودي أسامة المرمش بعرضية جزائرية.

وأبعد الدفاع السعودي عرضية جزائرية خطيرة من محمد رفيق عمر، ومرت تسديدة عصام بوعون خارج المرمى وخرج اللقاء بفوز مثير للمنتخب السعودي.

وحصد المنتخب السعودي بقيادة المدير الفني صالح المحمدي اللقب العربي للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن حقق اللقب لأول مرة عام 1985.

 

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