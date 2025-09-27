شباب الدبس أبطال العراق في "الكبادي" بعد نهائي مثير أمام المصافي

شفق نيوز- كركوك

تُوّج نادي شباب الدبس الرياضي، مساء السبت، بلقب بطولة العراق للكبادي بعد فوزه على نادي المصافي بنتيجة (37 – 33) نقطة، عقب مواجهات مثيرة عكست المستوى الفني المتطور للفرق المشاركة في البطولة.

وبعد انتهاء المباراة، أقامت اللجنة المنظمة احتفالية لتكريم الفائزين، حيث تسلّم فريق شباب الدبس كأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما حصل نادي المصافي على المركز الثاني والميداليات الفضية، وسط حضور جماهيري لافت أشاد بالمستوى التنافسي والتنظيمي للبطولة.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للكبادي، كريم عبيد وسمي، إن بطولة الأندية التي أقيمت مساء السبت في كركوك تثبت للجميع أن رياضة الكبادي أصبحت من الرياضات التي تمارس بشكل واسع في عموم محافظات القطر.

وأضاف وسمي، لوكالة شفق نيوز أن مدينة كركوك لديها العديد من اللاعبين الذين أثبتوا هذا اليوم حبهم وعشقهم للكبادي، وهذا الشغف انعكس من خلال المستويات الفنية العالية التي قدمها لاعبو كركوك عبر الأندية الكركوكية التي شاركت لأول مرة في بطولات أندية العراق للكبادي.

ولفت إلى أن "الاتحاد العراقي للكبادي يسعى إلى تطوير هذه الرياضة وتعزيز حضورها من خلال دعم المواهب الشابة وتوسيع رقعة المنافسات المحلية"، مؤكداً أن "النجاح التنظيمي والجماهيري للبطولة يعزز من فرص العراق في تمثيل مشرف بالبطولات الخارجية مستقبلاً".

يذكر أن الاتحاد العراقي للكبادي تأسس منتصف عام 2023، وحقق خلال تلك الفترة نتائج مبهرة، كان أبرزها حصول منتخب العراق على المركز الثالث في بطولة كأس العالم التي جرت مؤخراً في مدينة أنزالي شمال إيران.

وتُعد رياضة الكبادي من الألعاب الجماعية القديمة ذات الأصول الآسيوية، حيث تشتهر بشكل خاص في الهند وبنغلادش وإيران، قبل أن تنتشر إلى بلدان أخرى.

وتقوم اللعبة على مبدأ الهجوم والدفاع بين فريقين يتناوبان إرسال لاعب يُسمى "المهاجم" إلى نصف ملعب الخصم في محاولة للمس أكبر عدد من اللاعبين قبل العودة إلى منطقته، بينما يسعى الفريق المدافع إلى منعه من الرجوع عبر الإمساك به وإسقاطه أرضاً.

وتتميز اللعبة بكونها خليطاً بين القوة البدنية، واللياقة العالية، والمهارة التكتيكية، ما جعلها تجذب شريحة واسعة من الشباب في العراق خلال السنوات الأخيرة.