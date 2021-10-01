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شباب الحلة والخطوط يبلغان نهائي دوري الشباب بكرة السلة

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-01T18:45:50+0000
شباب الحلة والخطوط يبلغان نهائي دوري الشباب بكرة السلة

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي سنحاريب من التغلب على نادي فتاة اربيل ضمن مباريات دوري نساء العراق لكرة السلة المقام حالياً في اربيل.

وفي لقاء مهم جمع الحلة مع زاخو اليوم ، ضمن نصف نهائي دوري الشباب لكرة السلة فاز فريق نادي الحلة بنتيجة 81 نقطة مقابل 48 نقطة لفريق زاخو.

وبهذه النتيجة ضمن فريق الحلة الوصول الى المباراة النهائية لبطولة دوري الشباب الى جانب فريق الخطوط الذي وصل هو الاخر الى المباراة النهائية على حساب فريق الحي في مباراة جرت مساء اليوم حملت طابع الندية لتقارب النقاط و الاداء للفريقين لتنتهي المباراة بنتيجة 66-62.

من جانب آخر، اجريت اختبارات اللاعبات من قبل اللجنة المكلفة من الاتحاد العراقي لكرة السلة لمنتخب تحدي المهارات الاساسية للبنات بمشاركة واسعه حيث احتضنت قاعة الدكتور ثائر عبد الاحد في محافظة اربيل عنكاوا الرياضي الاختبارات.

يذكر ان المنتخب العراقي سيشارك في نهائيات كأس العالم لتحدي المهارات الاساسية الذي ستجري منافساتها في السابع من شهر تشرين الحالي .

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