شباب الحشد الشعبي يتوجون بالمركز الأول في دوري أندية العراق بالدراجات

شفق نيوز/ أحرز فريق دراجات الحشد الشعبي المركز الأول لفئة الشباب ضمن منافسات دوري اندية العراق فرقي ضد الساعة وبمسافة ثمانية وثلاثين كيلومترا.

وتستضيف محافظة دهوك البطولة للفترة من الثالث عشر إلى السادس عشر من آب الجاري.

وجاء فوز فريق دراجات الحشد الشعبي بوقت بلغ 54 دقيقة وبمجموع نقاط بلغ 770 نقطة، وجاء نادي الحدباء بالمركز الثاني وحل الصناعة ثالثاً في الترتيب.

ويقود فريق نادي الحشد الشعبي للدراجات المدرب عبد الخضر طعن.