شاهناز ياري تعلن تشكيلة المنتخب العراقي النسوي لكرة الصالات

شفق نيوز/ أنهت مدربة المنتخب النسوي العراقي لكرةِ الصالات (شاهناز ياري)، يوم السبت، جولة الاختبارات لاختيارِ لاعباتٍ جدد لغرض اضافتهن إلى قائمةِ المنتخب الوطنيّ لكرةِ الصالات.

ووقعَ اختيار المُدربة على 12 لاعبةً سيتمّ زجهن في تشكيلةِ المنتخب من أجل تمثيله في الاستحقاقاتِ المُقبلة.

وجرت جولةٌ جديدة من الاختباراتِ النهائيّة لاختيارِ لاعباتٍ جدد للمنتخبِ النسويّ لكرةِ الصالات التي أقيمت اليوم في قاعةِ كلكامش بإشراف المدربة (شهناز ياري) وطاقمها المُساعد.

وانطلقت، الأثنين الماضي في قاعةِ كلية التربيّةِ الرياضيّة في جامعةِ أربيل، جولةُ اختباراتٍ لاختيارِ لاعباتٍ جدد لصفوفِ المنتخباتِ الوطنيّة بكرةِ الصالات.

وجرت الاختباراتُ صباحاً ومساءً بمشاركة (25) لاعبةً، وبإشرافِ المُدربة (شاهناز ياري) وطاقمها المُساعد.