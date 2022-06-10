شاهناز تكشف تشكيلة منتخب العراق لبطولة غرب آسيا

شفق نيوز/ كشفت مدربة المنتخب العراقي الايرانية شاهناز ياري عن تشكيلة المنتخب العراقي النسوي للصالات الذي سيمثل صالات العراق النسوي في بطولة غرب اسيا المقررة في المملكة العربية السعودية منتصف الشهر الجاري.

وضمن القائمة التي اختارتها ياري كل من: خلات اسعد و شاجوان جبار ونادية فاضل وغفران صديق و به هره دارا و لنيا صديق وشوخان نور الدين وتبارك الرحمن وشيلان عبد الله وزينب عباس وسميرة رؤوف و اريفان جلال وديرين محمد.

وكان المنتخب العراقي النسوي لكرةِ الصالات اختتم مبارياته الودية في معسكره التدريبي المقام في المركز الأولمبي بمدينة طهران بتعادل 2-2 أمام منتخبِ طهران.

واختتم منتخب الصالات النسوي أمس الخميس معسكره التدريبي وعاد اليوم الجمعة، وسيغادر يوم 14 من الشهر الحالي، لمدينة جدة للمشاركةِ في بطولة غرب آسيا التي ستنطلقُ يوم 16 حزيران، ويلعب منتخب العراق في مجموعة ضمت إلى جانبه منتخبات البحرين والإمارات وفلسطين.