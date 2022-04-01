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شاهد "تعويذة" كأس العالم في قطر

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-01T16:39:11+0000
شاهد "تعويذة" كأس العالم في قطر

شفق نيوز/ كشفت قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، عن "لعّيب" كتعويذة رسمية لكأس العالم 2022 الذي تستضيفه هذه الدولة الخليجية، وذلك قبيل القرعة المرتقبة للمجموعات المونديالية في الدوحة.

وفي فيديو تعريفي عن التعويذة، يبدو أن المنظّمين أرادوا ألا يكون "لعّيب" محصوراً بمعنى واحد وأن يراه كل شخص كما ترسمه له مخيّلته، وفق ما قالته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

https://twitter.com/roadto2022/status/1509924197576937478

وسيقام المونديال القطري في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وستقام المباريات على 8 ملاعب معظمها تم تشييدها لهذا الحدث وتقع في منطقة لا تفصل بينها أكثر من 50 كيلومتراً، ما سيسهل عملية انتقال أنصار اللعبة من ملعب الى آخر خصوصاً بعد استحداث شبكة مترو.

ويتوقع أن يزور قطر نحو مليون و200 ألف سائح لمتابعة أول كأس عالمية على أرض عربية، علماً بأن أكثر من 800 ألف تذكرة قد بيعت حتى الآن في مرحلة المبيعات الافتتاحية.

وتشهد البطولة غياب روسيا بعد استبعادها عن الملحق الأوروبي بسبب غزوها أوكرانيا، فيما تُعدّ إيطاليا أكبر الغائبين للمرة الثانية توالياً بعد خسارتها الصادمة أمام مقدونيا الشمالية قبل أيام في ملحق قاري.

يذكر أن النسخة الحالية هي الأخيرة التي تضم 32 منتخباً، لأن العدد سيرتفع إلى 48 منتخباً في البطولة المقبلة عام 2026 المقررة في ثلاث دول وهي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

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