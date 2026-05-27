شاهد بالصور.. تحضيرات "أسود الرافدين" لكأس العالم

شفق نيوز- مدريد

يواصل المنتخب العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، تدريباته في معسكر إسبانيا ضمن التحضيرات الجارية لخوض المباريات الودية الثلاث استعداداً لبطولة كأس العالم 2026.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب العراقي لكرة القدم، مساء اليوم، لقطات مصورة توثق جانباً من تدريبات "أسود الرافدين" في معسكر إسبانيا تحضيراً للمونديال.

هذا وكان أربعة لاعبين عراقيين محترفين وصلوا أمس الثلاثاء، إلى مدينة جيرونا الإسبانية للالتحاق بتدريبات المنتخب العراقي.

وانضم كل من يوسف النصراوي وفرانس بطرس إلى معسكر أسود الرافدين في جيرونا، استعداداً للمشاركة في الاستحقاق العالمي، بعدما سبقهما فجر أمس اللاعبان أمير العماري وحسين علي للالتحاق ببعثة المنتخب العراقي.

ويواصل المنتخب العراقي تكثيف تدريباته بقيادة المدرب الأسترالي غراهام أرنولد في مدينة جيرونا، ضمن المرحلة النهائية من برنامج الإعداد للمونديال.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب العراقي ثلاث مباريات ودية أمام منتخبات أندورا وإسبانيا وفنزويلا، في إطار التحضيرات للمشاركة في كأس العالم 2026 التي تنطلق يوم 11 حزيران/ يونيو المقبل، وتستضيفها الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.