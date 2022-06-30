شامل كامل يكشف لشفق نيوز "كواليس" اجتماع خليجي: موقف الإمارات كان مفاجئاً

شفق نيوز/ كشف ممثل العراق في المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم شامل كامل يوم الخميس، كواليس وتفاصيل اجتماع المكتب التنفيذي الخليجي الأخير الذي عقد صباح اليوم.

وقال كامل لوكالة شفق نيوز؛ "لم أكن متوقعا ان تكون الموافقة بهذه السرعة وبهذا الإجماع والتعاون، سيما ممثل الإمارات الذي كان متحفظاً بعض الشيء في الاجتماعات السابقة لكن موافقته كانت مباشرة هذه المرة وكان موقفه ايجابي".

واضاف ان "الجميع اقر على اقامة البطولة في البصرة في السادس من شهر كانون الثاني من العام المقبل دون تحفظ أو تردد"، مؤكدا أن "الرئيس الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني والاخوة الاعضاء وافقوا دون املاءات لأي ملاحظات على مدينة البصرة التي ستحتضن البطولة بناء على التقارير الايجابية للجنة التفتيش السابقة".

وبين ان "المجتمعين اكدوا انهم يتمنون إقامة البطولة في البصرة وها قد تحققت الامنيات وستكون البطولة كما ارادوا وتمنوا في البصرة".

وتابع شامل "وعدت المجتمعين خلال كلمتي التي ألقيتها خلال الاجتماع اليوم، ان تكون بطولة خليجي 25 متميزة وناجحة بكل جوانبه ، مستمداً ذلك من ثقته العالية بالإنجاز الكبير لوزارة الشباب والرياضة وكوادرها الفنية والهندسية وخلال مدة قياسية بالتعاون مع محافظة البصرة واتحاد الكرة العراقي والجهات الداعمة".

واوضح ان "المكتب التنفيذي لم يعترض ولم يدلِ بأي ملاحظة حول المنشآت الرياضية في البصرة التي ستستقبل خليجي 25 مطلع العام المقبل ، وانه مقتنع بكل ماقامت به وزارة الشباب والرياضة والجهات الساندة".

ولفت إلى أن "عدنان درجال وزير الشباب والرياضة اتصل بي فور الإعلان عن الموافقة وعبر عن سعادته وامتنانه لرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم، واكد بان تنظيم العراق للبطولة سيكون مميزاً واستثنائيا".

واشار الى ان "درجال دعا الى البدء بالعمل في اتمام كل المتطلبات التنظيمية من الآن حتى موعد انطلاق البطولة في السادس من شهر كانون الثاني من العام المقبل".

وأشار كامل الى "ضرورة انجاز كل الامور التنظيمية 100‎%‎ قبل انطلاق البطولة بأسبوعين"، معتبرا ما أنجزه العراق الان خطوة كبيرة ودلالة واضحة في نجاحنا باحتضان البطولة الخليجية المقبلة.

وصوت الاتحاد الخليجي لكرة القدم، اليوم الخميس، بالإجماع على إقامة بطولة كأس الخليج بنسختها 25 في مدينة البصرة جنوبي العراق.