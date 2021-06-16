شامل كامل يصل للسعودية ويرشح لعضوية الاتحاد العربي

شفق نيوز/ وصل "شامل كامل" نائب رئيس الهيئة التطبيعية، يوم الاربعاء، الى السعودية للمشاركة في اجتماع الكونغرس للاتحاد العربي لكرة القدم .

وقال كامل لوكالة شفق نيوز، إنه حضر للسعودية بدعوة من الاتحاد العربي لكرة القدم لتمثيل الاتحاد العراقي في اجتماع الكونغرس الذي سيتخلله انتخابات رئيس واعضاء الاتحاد العربي للسنوات الاربعة المقبلة .

وأضاف أنه سيرشح لعضوية الاتحاد العربي عن الاتحاد العراقي ، معرباً عن امله بأن يحصل العراق على مقعد في مجلس ادارة الاتحاد العربي الجديد.

وتابع انه يتواجد حالياً في السعودية بمعية رئيس الاتحاد العراقي السابق عبد الخالق مسعود كونه نائب الرئيس في الاتحاد الذي سيحل ليتم تشكيل بعد ذلك اتحاد جديد.

وتعقد يوم غد الخميس الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعها الـ 26 لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الاتحاد للدورة 2021 – 2025، يعقبها اجتماعاً للمجلس الجديد للاتحاد.

يذكر ان الاتحاد العربي يجري انتخاباته كل اربع سنوات وان رئيسه الحالي الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل من السعودية .