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شامل كامل ممثل التطبيعية في الاجتماع الخليجي ومرافق للجنة بالبصرة

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-01T10:04:32+0000
شامل كامل ممثل التطبيعية في الاجتماع الخليجي ومرافق للجنة بالبصرة

شفق نيوز / أعلنت الهيئة التطبيعية، يوم الخميس، تسمية شامل كامل نائب الرئيس، ممثلا للتطبيعية بمرافقته للجنة الخليجية التي ستزور البصرة الأسبوع المقبل.

وقال إياد بنيان لوكالة شفق نيوز، إن "التطبيعية كلفت كامل أيضا لتمثيل العراق في تمثيل التطبيعية ايضاً بالاجتماع الذي سيعقب زيارة الوفد الخليجي للعراق.

وأوضح بنيان، أن "الاتفاق تم على إقامة الاجتماع عبر تقنية (زوم) بسبب صعوبة التنقل وإجراءات السفر وتفشي فيروس كورونا، فضلا عن إمكانية تحقيق الغرض في اجتماعات الزوم".

وأضاف أن "اجتماع رؤساء وممثلي الاتحادات الخليجية المقبل سيكون حاسما، ونأمل أن تتم المصادقة على إقامتها في العراق، لاسيما أن أغلب الأخوة الخليجيين أبدوا رغبتهم لاحتضان العراق للبطولة المقبلة".

وثمن بنيان، جهود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الشباب والرياضة عدنان درجال، لـ"إسهامهم الفعال في السعي لإقامة البطولة في البصرة".

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