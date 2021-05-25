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شامل كامل: لا مدرب محلي للمنتخب الاولمبي العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-25T10:48:07+0000
شامل كامل: لا مدرب محلي للمنتخب الاولمبي العراقي

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي شامل كامل، اليوم الثلاثاء، أنه باقٍ برئاسة اللجنة الفنية للهيئة ولم يقدم اعتذاره، نافياً في ذات الوقت تسميته مدرباً محلياً للمنتخب الاولمبي.

وقال كامل لوكالة شفق نيوز، إنه يستغرب التحدث عن لسانه عبر عدد من وسائل الاعلام، بأن علاقته مع رئيس واعضاء الهيئة غير مستقرة، وأنه قدم اعتذاره من رئاسة اللجنة لخلافه مع الرئيس بسبب اختلاف وجهات التظر  بتسمية المدربين .

وأكد أن علاقته جيدة جداً مع رئيس واعضاء الهيئة، مبيناً أن عدم حضوره في لقاء العراق وطاجكيستان الودي قد أثار لغطاً وشكوكاً بعلاقتي مع التطبيعية في الوسط الرياضي

وعزا كامل سبب عدم حضوروه المباراة الودية أمس إلى ارتباطه بامتحانات جامعية كونه استاذ في احدى الكليات بمدينة اربيل، ما تعذر عليه التواجد في ملعب البصرة، مبيناً أن رئيس الهيئة كان معه في اربيل قبل توجهه الى البصرة، وقد أصر على مصاحبتي إياه الى المباراة إلا أني اعتذرت للسبب المذكور وقدر اياد بنيان ظروفي وتقبل اعتذاري .

وعن تسمية التطبيعية مدرباً جديداً للمنتخب الاولمبي، قال كامل إن  ان لجنته تدرس سير عدد من المدربين الاجانب حالياً، مبينا أن التطبيعية مازالت مصرة على المدرب الاجنبي.

ونفى أن تكون الهيئة قد غيرت رأيها، وبدأت تفكر بمدرب محلي، موضحاً أن القرار حاسم والتسمية ستكون لمدرب اجنبي يناسب متطلباتنا، وحسب ما متاح لنا من امكانيات مادية مع التركيز على أن يكون المدرب على مستوى عال ولديه تاريخ جيد في مجال التدريب.

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