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شاكر محمود الضحية الـ19 في لائحة استقالات وإقالات المدربين

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-09T15:10:49+0000
شاكر محمود الضحية الـ19 في لائحة استقالات وإقالات المدربين

شفق نيوز/ قدم مدرب فريق نادي السماوة لكرة القدم، شاكر محمود، يوم الاثنين، استقالته من تدريب الفريق، على خلفية خسارة فريقه امام نفط ميسان ضمن منافسات الجولة الـ23 لدوري الكرة الممتاز.

وقال محمود لوكالة شفق نيوز "لم اتمكن من الاستمرار مع الفريق لان الوضع لا يشجع كما ان وضعي الصحي لا يسمح ان اكمل، لذلك قررت العودة الى بغداد رغم تمسك الادارة بيّ".

وكان فريق نادي السماوة، قد ضيف اليوم على ملعبه فريق نفط ميسان وانتهى اللقاء بفوز الأخير 2-1، وسجل لنفط ميسان حسن عبد الزهرة ومهند كريم، وقلص لاعب السماوة أمجد سعد النتيجة بتسجيله هدفه الوحيد، وبهذه النتيجة رفع نفط ميسان رصيده للنقطة 32 نقطة بالمركز السابع وتجمد رصيد السماوة عند النقطة 18 بالمركز الأخير.

وتعد استقالة شاكر هي التاسعة عشر في استقالات المدربين منذ انطلاق الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

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