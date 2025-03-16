شاطئية العراق تحط رحالها في تايلاند بطموح آسيوي

شفق نيوز/ غادر وفد منتخب العراق للكرة الشاطئية، اليوم الأحد، متوجهاً إلى العاصمة التايلاندية بانكوك للمشاركة في نهائيات كأس آسيا، التي ستقام في جزيرة بتايا، وتنطلق منافساتها الخميس المقبل.

وأوقعت القرعة المنتخب العراقي في المستوى الرابع إلى جانب منتخبات إندونيسيا، الهند، وفيتنام.

وكشف المدرب الإيراني عباس هاشم بور عن قائمة المنتخب المشاركة في البطولة، والتي ضمت 12 لاعباً، هم: إبراهيم عماد، علي صكر، سلام إبراهيم، علي جبار، حسين خضير، علي شاكر، علي جوني، مرتضى قاسم، حيدر عباس، علي أحمد، سجاد سهل، وعلي رحيمة.

وتستضيف تايلاند النسخة الحادية عشرة من البطولة للمرة الثالثة في تاريخها، حيث ستُقام المباريات على شاطئ "جومتين" في مدينة باتايا، بمشاركة 16 منتخبًا آسيويًا خلال الفترة من 20 إلى 30 آذار الحالي.

وعيّن الاتحاد العراقي لكرة القدم كادراً تدريبياً إيرانياً لقيادة المنتخب في البطولة، بقيادة المدرب عباس رضا هاشم بور، ومدرب حراس المرمى سيد بيمان حسيني.