شاشات عملاقة تجمع العراقيين خلف المنتخب في مواجهة فرنسا (صور)

شفق نيوز ـ بغداد/ أربيل

تحولت ساحات عامة ومقاه ومراكز ترفيهية في بغداد وأربيل ومدن عراقية أخرى، فجر الثلاثاء، إلى مدرجات جماهيرية مفتوحة، مع تجمع مئات المشجعين أمام شاشات عملاقة لمتابعة مباراة المنتخب العراقي أمام نظيره الفرنسي ضمن منافسات كأس العالم 2026.

ورصد مراسلو شفق نيوز أجواء حماسية، حيث احتشد مشجعون من مختلف الأعمار في ساحة التحرير وسط بغداد أمام شاشات نصبت في المقاهي والمراكز الشبابية وبعض الأماكن العامة.

وفي أربيل، شهدت المقاهي والمناطق السياحية والتجارية إقبالاً كبيراً من الجماهير، في مشهد جمع عراقيين من مختلف المحافظات، فضلاً عن عائلات حضرت لمتابعة اللقاء في أجواء جماعية رغم توقيت المباراة المتأخر.

وامتدت أجواء التشجيع إلى محافظات أخرى، بينها البصرة والنجف وكركوك والسليمانية، حيث حرصت مقاه ومراكز رياضية على نصب شاشات كبيرة لاستقبال المشجعين، في واحدة من أبرز لحظات الالتفاف الجماهيري حول المنتخب منذ انطلاق مشاركته في المونديال.

ويقول المشجع محمد علي، الذي اصطحب عائلته لمشاهدة المباراة في أحد مقاهي أربيل، لوكالة شفق نيوز: "الأجواء هنا استثنائية، أربيل دائماً ما تجمع العراقيين من كل المحافظات، واليوم نحن هنا كجسد واحد، لا يهمنا فقط الفوز، بل فخرنا برؤية منتخبنا يرفع اسم العراق في المحفل الكروي الأكبر في العالم".

من جانبه، أشار سردار حميد، إلى أن "كرة القدم لغة توحد الجميع. رؤية هذه الحشود من مختلف الأطياف وهم يتفاعلون مع كل هجمة للمنتخب، تعطينا دافعاً كبيراً للإيمان بقدرة لاعبينا على تشريفنا".