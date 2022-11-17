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شارك بشكل ظريف.. ملك بلجيكا يدرب منتخب بلاده ويضع خطة "الشياطين الحمر"

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-17T07:22:22+0000
شارك بشكل ظريف.. ملك بلجيكا يدرب منتخب بلاده ويضع خطة "الشياطين الحمر"

شفق نيوز /يبدو أن مبادرات دعم وتحفيز المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2022 التي تنطلق يوم الأحد المقبل في دولة قطر، لن تتوقف، إذ يأتي في جديدها تولي ملك بلجيكا فيليب مهمة تدريب منتخب بلاده في مقطع فيديو "ظريف" كمحاولة لدعم منتخب بلاده "الشياطين الحمر".

ووفقا لموقع arabic post فقد نشر الحساب الرسمي لمنتخب بلجيكا مقطع فيديو ظهر خلاله الملك فيليب وهو يطلب الصفارات وكلمات التشجيع، ويتولى مسؤولية تدريب منتخب بلاده في فيلم قصير، يهدف إلى جذب المشجعين لدعم المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

ملك بلجيكا يقود تدريبات منتخب بلده

في الفيلم القصير، يصل روبرتو مارتينيز، مدرب بلجيكا الحالي، إلى القصر الملكي ليجتمع بالملك ويرى متعلقات تُظهر اهتمام الملك بكرة القدم، بينها قميص يحمل الرقم واحد واسم الملك وحذاء خفيف يحمل شعار المنتخب ومفكرة عن خطط اللعبة.

ويقول الملك: "أعرف سبب وجودك هناك. إنه وقت الشياطين"، في إشارة إلى لقب المنتخب البلجيكي الشياطين الحمر.

وبعدها يتوجه الملك إلى ملعب المران ويعطي تعليماته للاعب الوسط البارز كيفين دي بروين.

https://twitter.com/BelRedDevils/status/1592562964170969096

ويأتي هذا الفيلم القصير على خطى مقطع مصور لملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث بمشاركة الممثل دانيل كريج، بطل سلسلة أفلام جيمس بوند، للترويج لأولمبياد لندن 2012.

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