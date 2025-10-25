شاب عراقي يتصدر بطولة الألعاب الإلكترونية الآسيوية

شفق نيوز – المنامة

حقق لاعب منتخب العراق الشبابي عبد الله قصي، يوم السبت، انتصاراً كبيراً بنتيجة 5-1 على لاعب منتخب البحرين غالب يوسف، ليتصدر المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة في منافسات eFootball ضمن دورة الألعاب الآسيوية للشباب في نسختها الثالثة المقامة في العاصمة البحرينية المنامة.

وذكرت اللجنة الاولمبية العراقية في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن عبدالله قصي حقق فوزاً كبيراً على نظيره البحريني غالب يوسف بنتيجة 5-1، ليتصدر المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة، في أول مشاركة للعراق برياضة الألعاب الإلكترونية ضمن دورة الألعاب الآسيوية للشباب.

وأضافت أن اللاعب العراقي واصل نتائجه المميزة، بعدما تغلب على لاعب منتخب سريلانكا حيان أقوم بنتيجة 5-0، وكان قد استهل مشواره في البطولة بانتصار ساحق على اللاعب السريلانكي نفسه بنتيجة 10-0، قبل أن يتفوق على لاعب منتخب إندونيسيا أكبري أبوبيا عبقري بنتيجة 1-0.

وأكدت اللجنة أن قصي يطمح إلى مواصلة الأداء القوي وتحقيق نتائج إيجابية تعكس تطور مستوى لاعبي العراق في الألعاب الإلكترونية والتأهل إلى الأدوار النهائية من المنافسات.