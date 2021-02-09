شابة عراقية تدخل تاريخ لعبة المصارعة

شفق نيوز/ دخلت شابة عراقية يافعة تاريخ المصارعة في البلاد بعدما اختيرت من قبل اتحاد اللعبة كحكمة في بطولة الفتيان المقامة في بغداد لتحكيم نزالات بطولة الاحداث لاندية العراق بالمصارعة الحرة والرومانية.

وأعربت هيام علي جزاع، التي تنحدر من محافظة الديوانية، عن سعادتها لتكليفها من قبل الاتحاد المركزي للمصارعة لمهمة التحكيم في بطولة خاصة بالذكور.

وقالت هيام، البالغة من العمر 21 عاماً فقط، لوكالة شفق نيوز انها سبق وان دخلت دورة تحكيمية باشراف ابرز حكام العالم واجتازتها بنجاح، واليوم تقوم بدورها في التحكيم دون حرج ولا تردد.

وأعربت عن شكرها للاتحاد المركزي العراقي للمصارعة لمنحها فرصة التحكيم في بطولة الاحداث الجارية حاليا في بغداد، مشيرة الى امتنانها لحكام العراق البارزين بعد الاشادات على ما قدمته من اداء خلال التحكيم واتخاذ قرارات صائبة دون وجود أخطاء.

واوضحت هيام ان هدفها ان تصبح حكمة دولية مستقبلا أسوة بزملائها الحكام العراقيين الكبار، مبينة أن الحكام العراقيين الدوليين يعتبرون قدوة لها وتتمنى الوصول إلى إلى مستوياتهم يوماً ما.

وختمت حديثها لوكالة شفق نيوز، أنها ستواصل عملها كحكمة حتى تصبح من الحكام البارزين محلياً ودولياً.

من جانبه، أكد الحكم الدولي هادي حسن اسماعيل، بان الحكمة هيام علي تعد اول حكمة عراقية تدير نزالات بطولة للذكور وذلك للمرة الأولى في تاريخ اتحاد المصارعة منذ تأسيسه عام 1950.

وأضاف اسماعيل في حديثه لوكالة شفق نيوز، أنها اجادت بشكل كبير في ادارة النزالات واتخاذ القرارات، معبرا عن أمله بأن يكون أمامها مستقبل "كبير" في مجال تحكيم المصارعة.

وأردف بالقول، "إننا كحكام نامل ان تدخل النساء في مجال تحكيم المصارعة لاسيما ان الاتحاد يقيم بطولات للنساء ايضا"، مؤكدا ان "دخول المراة مجال التحكيم جانب مهم لتطوير مستوى حكام العنصر النسوي وفسح المجال لهن لاخذ الفرصة بشكل اوسع".