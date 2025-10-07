شابات العراق يتوجن بالذهب والفضة في البطولة العربية للدراجات الهوائية بالسليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أحرزت لاعبتان من المنتخب العراقي للدراجات الهوائية، ميداليتان ذهبية وفضية، يوم الثلاثاء، في منافسات البطولة العربية لذوي الاحتياجات الخاصة من فئات المتقدمين والشباب والناشئين، الجارية أحداثها في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان.

وتواصلت لليوم الثالث على التوالي فعاليات البطولة التي ينظمها الاتحاد العراقي للدراجات الهوائية وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.

وشهد اليوم تتويج بطلات الدراجات في سباق 48 كم فردي، حيث نالت البطلة العراقية الشابة آية سرمد، ميدالية ذهبية، وحلت زميلتها لنيا هادي ثانيةً بالميدالية الفضية، فيما حصلت الأردنية سيما عبد الجابر على الميدالية البرونزية.

وفي سباق 58 كم فردي عام، حصلت لاعبة المنتخب الأردني سماح خالد على الوسام الذهبي، وحققت زميلتها سنين الشرباتي الوسام الفضي، فيما حصلت لاعبة منتخب قطر لولوة محمد على المركز الثالث والميدالية النحاسية.

كما أحرزت لاعبة المنتخب الأردني سنين الشرباتي الوسام الذهبي في سباق فردي عام لفئة تحت سن 23 عاماً لمسافة 58 كم، تلتها لاعبة منتخب سوريا حلا زيدان بالمركز الثاني، وحصلت لاعبة منتخب سوريا فاطمة الزهراء شوك على المركز الثالث.