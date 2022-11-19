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"سأكون البطل".. نيمار يتحدى ميسي في كأس العالم

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-19T05:00:48+0000
"سأكون البطل".. نيمار يتحدى ميسي في كأس العالم

شفق نيوز/ تحدى النجم البرازيلي، نيمار، صديقه وزميله في باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال بطولة كأس العالم بقطر التي يشارك فيها منتخبا اللاعبين.

ونقلت صحيفة "ماركا" إن نيمار كشف في حوار صحفي إنه "سيهزم صديقه ميسي في حال وصل المنتخب البرازيلي ونظيره الأرجنتيني إلى المباراة النهائية".

وقال نيمار إنه وميسي لم يناقشا كأس العالم كثيرا في الفترة التي سبقت البطولة.

وتابع "في بعض الأحيان تحدثنا عن إمكانية اللقاء في نصف النهائي أو في النهائي. لذلك أخبر ميسي أنني سأكون بطلا وسأتغلب عليه".

وفي سن الـ 30، يصل نيمار إلى كأس العالم في أفضل حالاته بعد بداية ممتازة للموسم مع باريس سان جيرمان. سجل 13 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة في 19 مباراة في جميع المسابقات.

وتحظى الأرجنتين بحظوظ مرتفعة إلى جانب البرازيل بطلة العالم خمس مرات (رقم قياسي).

وبحال تتويج البرازيل أو الأرجنتين، ستنتهي هيمنة أوروبية مستمرة على اللقب بدأت منذ 2006 حتى 2018 في البطولة المقامة مرة كل أربع سنوات والتي سيرتفع عدد المشاركين فيها إلى 48 منتخباً في 2026.

 

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