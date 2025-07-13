سيُهترئ ويُهمل".. جماهير القيثارة ترفض قرار الداخلية بنقل ملعب النادي

شفق نيوز– بغداد

أعربت رابطة جماهير "نادي الشرطة" المركزية، اليوم الأحد، عن استنكارها لقرار وزير الداخلية القاضي بنقل ملكية ملعب نادي الشرطة إلى مديرية التدريب البدني وألعاب الشرطة، محذّرة من تداعيات سلبية على الملعب وصيانته.

وقالت الرابطة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، "نحن كجماهير واعية نعلم جيدًا أن ملكية الأرض تعود لوزارة الداخلية، وليست للنادي، ولكننا نُدرك أيضًا أن هذا القرار ستكون له آثار سلبية كبيرة، فالملعب إذا أصبح تابعًا لمديرية التدريب البدني سيُفتح أمام جميع تشكيلات الوزارة، مما يؤدي إلى اهترائه وتراجع صيانته بشكل كبير".

وأضاف البيان أن "هناك شواهد عديدة على ذلك، كملاعب المدينة وكربلاء والنجف والكوت التي تعاني من الإهمال بسبب تعدد الجهات المستخدمة لها وغياب جهة مسؤولة عن صيانتها الدورية".

وأكدت رابطة الجماهير أن "القرار لم يُعتمد بشكل نهائي"، معربة عن أملها في "إعادة النظر فيه"، ومشددة على أنه "في حال بقاء الحال كما هو، فإننا كجماهير نطالب إدارة النادي بعدم استلام الملعب رسميًا والاعتماد على ملعب الشعب الدولي كملعب مفترض كما كان سابقًا".