سيناريو مفاجئ.. العراق يبلغ كأس العالم 2026 إذا انسحبت إيران

شفق نيوز- ترجمة

ذكرت صحيفة "شوزون" الكورية الجنوبية، يوم الأحد، أن العراق قد يحصل على فرصة التأهل إلى مونديال كأس العالم الكروي للعام 2026، حتى في حال توديعه منافساتها، في حال قررت إيران الانسحاب من المشاركة في المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمكسيك، في ظل الحرب التي تعيشها إيران حالياً بمواجهة أميركا وإسرائيل، حيث ستُمنح بطاقة التأهل إلى العراق أو الإمارات بدلاً عنها.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها، ترجمته وكالة شفق نيوز، إلى أن إيران إحدى القوى الكروية الكبرى في الشرق الأوسط، تواجه في نهاية المطاف احتمال الانسحاب من بطولة كأس العالم 2026 لمنطقة الكونكاكاف وسط تصاعد التوترات.

وذكرت الصحيفة الكورية، أن الاتحاد الإيراني لكرة القدم الذي غرق في أزمة وطنية جراء التدخلات العسكرية السريعة من الولايات المتحدة وإسرائيل، قد لمّح إلى إمكانية الانسحاب من البطولة.

ووصف تقرير الصحيفة الكورية إيران بأنها إحدى القوى الكروية الكبرى في الشرق الأوسط، مضيفاً أن صحيفة "ماركا" الإسبانية أشارت إلى أن رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاجي، أكد انسحاب المنتخب الوطني المحتمل من كأس العالم.

ولفت التقرير، نقلاً عن تاجي، قوله إنه "بسبب هجمات الولايات المتحدة وإسرائيل، أصبح التحضير الطبيعي لكأس العالم والمشاركة فيه مستحيلاً"، مشيراً إلى أن القرار النهائي يقع على عاتق رئاسة القسم الرياضي، إلا أن الانسحاب يبدو أنه لا مفر منه.

وأشار التقرير إلى أن الدوري الإيراني المحلي معلق حالياً بشكل كامل، ولا يبدو أنه سيتم استئنافه قريباً خصوصاً في ظل التطورات، مثل اغتيال المرشد علي خامنئي، حيث يسود التحليل بأن كرة القدم ليست أولوية للشعب الإيراني.

وذكر التقرير أن إيران من المقرر أن تلعب مباريات مجموعتها الثلاث في النهائيات على أراضي الولايات المتحدة التي تعتبرها "بلداً عدواً" وهو ما يثير عراقيل كبيرة مثل قضايا تأشيرات الدخول والضمانات الأمنية.

وتابع التقرير أن إيران التي تحتل المرتبة 20 في تصنيف الفيفا وواحدة من أقوى الفرق في آسيا، تتجه نحو عدم المشاركة، في حين يراقب العالم من سيطالب بموقعها الذي قد يصبح شاغراً في المجموعة "ج" والتي تضم أيضاً نيوزيلندا وبلجيكا ومصر، حيث كانت لديها فرصة كبيرة جداً للتقدم إلى الدور الـ16، ما جعل خيبة الأمل أكبر.

وأوضح التقرير أنه وفقاً للوائح الفيفا، فإته في حال انسحاب فريق مؤهل أو تم حظره من نهائيات المونديال، فسيكون البديل هو "الفريق الأعلى تصنيفاً بين أولئك الذين خسروا في التصفيات" أو "الفريق الأعلى تصنيفاً داخل المنطقة بين الفرق التي تم إقصاؤها في التصفيات".

وأضاف التقرير أنه في ظل هذا السيناريو، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة، التي خسرت بفارق ضئيل لتتغيب عن التصفيات في الجولة النهائية الآسيوية، هي الدولة المستفيدة الأكثر احتمالاً.

وبحسب التقرير، فإن البديل هو العراق الذي من الممكن أن يأخذ مكان إيران في المجموعة "ج" مباشرة، حيث تأخذ الإمارات العربية المتحدة مركز التصفيات الحالي للعراق، على أن تسمح الإجراءات للفرق في آسيا التي كانت تنتظر دورها بأحقية الحصول على فرصة.

ونقل التقرير عن موقع "نت إيس" الصيني قوله إنه "لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف للفريق الوطني الصيني لكرة القدم، الذي تم إقصاؤه في وقت مبكر من الجولة 18 المؤهلة بموجب لوائح الفيفا، المشاركة في كأس العالم بدلاً من إيران"، وهو ما يعني أن الفرق الكروية التي خسرت إمكانية تأهلها بالفعل على أساس الجدارة، لن يتم منحها "الحصول على شيء مقابل لا شيء".

ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن يتم تأكيد هوية الفريق الذي سيملأ موقع إيران الشاغر قريباً من خلال إعلان رسمي من الفيفا.

وكان رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج، قال في وقت سابق يوم الأحد، إن مشاركة إيران في نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في اميركا وكندا والمكسيك تبدو "غير مرجحة"، في ظل الضربات التي شنتها اميركا وإسرائيل على بلاده.

وكانت اميركا وإسرائيل قد شنتا ضربات على إيران، فيما ردت طهران بإطلاق صواريخ، ما أدى إلى إلغاء متتالٍ للرحلات الجوية إلى عدة وجهات في الشرق الأوسط، وتعليق العديد من شركات الطيران رحلاتها بسبب إغلاق مجالات جوية في المنطقة.

وتأهلت إيران إلى كأس العالم 2026، ومن المقرر أن تخوض مبارياتها الثلاث في الولايات المتحدة، حيث تلتقي نيوزيلندا في 15 يونيو في لوس أنجلوس، ثم بلجيكا في 21 يونيو في المدينة ذاتها، قبل مواجهة مصر في 26 يونيو في سياتل.

يذكر أن إيران كانت قد هددت في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بمقاطعة قرعة كأس العالم التي أُقيمت في 5 ديسمبر/كانون الأول في واشنطن، بعد رفض اميركا منح تأشيرات لعدد من أعضاء وفدها، قبل أن تعلن لاحقاً مشاركتها في القرعة عبر مدرب المنتخب أمير قلعة نويي وعضوين آخرين.