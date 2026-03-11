سيناريو جديد.. إيطاليا والإمارات يزاحمان العراق على ورقة بديل إيران في كأس العالم

شفق نيوز- بغداد

ظهر سيناريو جديد يثير القلق العراقي بشأن إمكانية مشاركة منتخب العراق لكرة القدم في كأس العالم 2026، في حال انسحاب منتخب إيران من البطولة، وهو أمر كان الكثيرون يخشونه منذ البداية .

فقد بدأ كل من الاتحاد الإيطالي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمتابعة الموقف عن كثب، إذ تشير بعض التوقعات إلى أنه في حال انسحاب إيران قد يتم منح المقعد لمنتخب إيطاليا بسبب تصنيفه الدولي المرتفع .

من جهة أخرى، تقدم الاتحاد الإماراتي والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بدعم من رئيس الاتحاد الاسيوي سلمان ، بمقترح يمنح منتخب الإمارات أحقية التأهل باعتباره ضمن مجموعة إيران في التصفيات الآسيوية.

وفي الوقت نفسه، أبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم العراق بأن انسحاب إيران أن حدث قد لا يصب بالضرورة في مصلحة المنتخب العراقي ، مشيراً إلى وجود خيارات أخرى قيد الدراسة.

وبحسب مراسل شفق نيوز وفي ظل هذه المعطيات، يرى كثيرون أن اتحادات كرة القدم الاخرى تمتلك نفوذاً أكبر من الاتحاد العراقي، ما يدفع إلى المطالبة بتحرك سريع وحاسم لضمان حقوق المنتخب العراقي، حتى لا يجد نفسه خارج الحسابات في اللحظة الأخيرة.

وكانت وكالة شفق نيوز، قد توجهت سابقا، بسؤال إلى المحامي المتخصص بالقانون الدولي الرياضي وليد الشبيبي، بشأن السيناريو القانوني المحتمل، عقب التصريحات التي أدلى بها وزير الشباب الإيراني أحمد دنيا مالي، والتي تحدث فيها عن إمكانية انسحاب المنتخب الإيراني من بطولة كأس العالم.

وقال الشبيبي، إن "موضوع انسحاب إيران من نهائيات كأس العالم 2026، وما إذا كان منتخب العراق يمكن أن يتأهل بدلاً عنه، يعتمد بالدرجة الأساس على لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والقرارات التنظيمية الخاصة بالبطولة، والتي تحدد الية تعويض أي منتخب ينسحب بعد حسم مقاعد التأهل".