سيناريوهات حاسمة للعراق قبل مواجهة الجزائر وغيابات تربك حسابات المدرب غراهام

شفق نيوز– الدوحة

تتجه الأنظار إلى المنتخب العراقي بعد ضمان تأهله رسمياً إلى الدور الثاني من بطولة كأس العرب 2025، المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يستعد لمواجهة منتخب الجزائر يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة، والتي ستحدد هوية صاحبي المركزين الأول والثاني.

ورصدت وكالة شفق نيوز ملاحظات عدة على المنتخب العراقي عقب انتهاء الجولة الثانية، من بينها السيناريوهات المتوقعة لدور ربع النهائي.

ففي حال خسارة العراق أمام الجزائر، سيواجه المنتخب متصدر المجموعة الثالثة، وهو منتخب الأردن، بشكل رسمي.

أما في حال التعادل أو الفوز على الجزائر، فسيلاقي العراق أحد المنتخبات المتأهلة من المجموعة التي تضم مصر والإمارات والكويت.

وفيما يخص الاستدعاءات الجديدة، يسمح النظام المعتمد في البطولة للمنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي باستبدال أو استدعاء ثلاثة لاعبين جدد بعد انتهاء مباريات دور المجموعات، وهو ما سيتيح للمنتخب العراقي تعزيز صفوفه قبل مواجهة ربع النهائي، ويشمل هذا الإجراء جميع المنتخبات المتأهلة.

الى ذلك تعرض الظهير الأيمن للمنتخب العراقي شيركو لاصابة قد تحرمه من المشاركة في مواجهة الجزائر، في وقت سيغيب فيه الظهير الأيمن الآخر مصطفى سعدون بسبب تراكم البطاقات، وبهذا سيخوض المنتخب الوطني مباراة الأربعاء أمام الجزائر دون وجود ظهير أيمن جاهز، ما يفرض على المدرب غراهام إيجاد حلول عاجلة لمعالجة هذا النقص .

وفي المقابل، أعلن المهاجم أيمن حسين جاهزيته التامة لخوض لقاء الجزائر المرتقب يوم الأربعاء .

أما بشأن مهاجم المنتخب مهند علي "ميمي"، فقد تمكن من تسجيل هدفه الدولي الـ27 خلال مباراة العراق مع السودان، ليعادل بذلك رقم المهاجم الدولي السابق عماد محمد، ويحتاج إلى هدفين إضافيين لمعادلة رقم اللاعب السابق فلاح حسن، صاحب 29 هدفًا في تاريخ المنتخب.

ويأتي النجم حسين سعيد في الصدارة برصيد 78 هدفًا، يليه أحمد راضي (62 هدفًا)، ويونس محمود (57 هدفًا)، وعلي كاظم (35 هدفًا)، وأيمن حسين (32 هدفًا)، وفلاح حسن (29 هدفًا)، ومهند علي (27 هدفًا)، وعماد محمد (27 هدفًا)، ورزاق فرحان (25 هدفًا).