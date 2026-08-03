سيلفا يبدأ الموسم مع ريال مدريد بعد تسجيله رسمياً

شفق نيوز- مدريد

كشف موقع رابطة الدوري الإسباني الرسمي، يوم الإثنين، عن إدراج اسم برناردو سيلفا ضمن قائمة لاعبي ريال مدريد المسجلين رسميًا، ليصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات الرسمية، رغم أنه سيتعين عليه الانتظار حتى الـ22 من آب/ أغسطس الجاري، موعد انطلاق الموسم الجديد بمواجهة إسبانيول في الجولة الافتتاحية.

وصرح سيلفا بعد إجراءات تسجيله، قائلا: "أنا سعيد جدا بالتواجد هنا في ريال مدريد، ينتظرنا موسم كبير".

ويواصل ريال مدريد اتخاذ خطوات جادة وحثيثة لتجهيز الفريق لانطلاق الموسم الجديد، حيث يعمل مورينيو على أرض الملعب مع اللاعبين الحاليين، بينما يعيد تدريجيًا دمج اللاعبين الآخرين بعد انتهاء فترة الراحة الصيفية.

أما في المكاتب الإدارية، فيتم الانتهاء من إجراءات رحيل اللاعبين وانضمام لاعبين جدد، وتسجيلهم رسميًا في رابطة الدوري الإسباني بعد مغادرة اللاعبين المستبعدين من الفريق.