سيلتا فيغو يقتنص تعادل قاتلاً أمام برشلونة

شفق نيوز/ سقط فريق برشلونة في فخ التعادل أمام نظيرة سيلتا فيغو، بنتيجة (3-3)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في إطار الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري الإسباني على ملعب بالايدوس.

وجاء هدف برشلونة الأول في الدقيقة الرابعة عن طريق مجهود فردي لأنسو فاتي الذي راوغ داخل منطقة جزاء سيلتا فيغو وصوب بيمناه كرة رائعة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 18 سجل سيرجيو بوسكيتس الهدف الثاني لبرشلونة، بعد تلقيه الكرة على حدود منطقة جزاء سيلتا فيغو ليسدد بقوة في الشباك.

ومع الدقيقة 34 سجل ممفيس ديباي الهدف الثالث للبلوغرانا، بعدما قابل عرضية متقنة من الجهة اليسرى ليرتقي لها بسهولة ويضعها في شباك سيلتا فيغو.

ومع الدقيقة 52 سجل إياغو أسباس هدف تقليص الفارق لسيلتا فيغو. وفي الدقيقة 74 سجل مانويل نوليتو الهدف الثاني لسيلتا فيغو. وسجل إياغو أسباس هدف التعادل القاتل مع الدقيقة 93.

بهذه النتيجة، وصل رصيد برشلونة إلى النقطة 17 في المركز التاسع بجدول ترتيب الليغا، بينما وصل رصيد سيلتا فيغو عند النقطة الـ12 محتلا المركز الـ14.

ويتولى مهمة قيادة برشلونة المدرب سيرجي باراخوان، حيث سيصل تشافي هيرنانديز إلى كتالونيا اليوم السبت مع تقديمه مدرباً جديداً للنادي، يوم الاثنين.

وقبل مباراة اليوم، واجه برشلونة منافسه سيلتا فيغو بمسابقة الدوري الإسباني 110 مرة، فاز البارسا في 62 مواجهة، وخسر في 22 مباراة، وتعادل الفريقان في 26 لقاء.

ونجح برشلونة في تسجيل 243 هدفاً بشباك سيلتا فيغو، بينما سجل الأخير 127 في مرمى البارسا، ويعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم الفريق السابق وباريس سان جيرمان الحالي، هو الهداف التاريخي للقاءات الفريقين بالدوري برصيد 12 هدفاً.