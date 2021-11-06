سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

سيلتا فيغو يقتنص تعادل قاتلاً أمام برشلونة

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-06T17:29:12+0000
سيلتا فيغو يقتنص تعادل قاتلاً أمام برشلونة

شفق نيوز/ سقط فريق برشلونة في فخ التعادل أمام نظيرة سيلتا فيغو، بنتيجة (3-3)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في إطار الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري الإسباني على ملعب بالايدوس.

وجاء هدف برشلونة الأول في الدقيقة الرابعة عن طريق مجهود فردي لأنسو فاتي الذي راوغ داخل منطقة جزاء سيلتا فيغو وصوب بيمناه كرة رائعة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 18 سجل سيرجيو بوسكيتس الهدف الثاني لبرشلونة، بعد تلقيه الكرة على حدود منطقة جزاء سيلتا فيغو ليسدد بقوة في الشباك.

ومع الدقيقة 34 سجل ممفيس ديباي الهدف الثالث للبلوغرانا، بعدما قابل عرضية متقنة من الجهة اليسرى ليرتقي لها بسهولة ويضعها في شباك سيلتا فيغو.

ومع الدقيقة 52 سجل إياغو أسباس هدف تقليص الفارق لسيلتا فيغو. وفي الدقيقة 74 سجل مانويل نوليتو الهدف الثاني لسيلتا فيغو. وسجل إياغو أسباس هدف التعادل القاتل مع الدقيقة 93.

بهذه النتيجة، وصل رصيد برشلونة إلى النقطة 17 في المركز التاسع بجدول ترتيب الليغا، بينما وصل رصيد سيلتا فيغو عند النقطة الـ12 محتلا المركز الـ14.

ويتولى مهمة قيادة برشلونة المدرب سيرجي باراخوان، حيث سيصل تشافي هيرنانديز إلى كتالونيا اليوم السبت مع تقديمه مدرباً جديداً للنادي، يوم الاثنين.

وقبل مباراة اليوم، واجه برشلونة منافسه سيلتا فيغو بمسابقة الدوري الإسباني 110 مرة، فاز البارسا في 62 مواجهة، وخسر في 22 مباراة، وتعادل الفريقان في 26 لقاء.

ونجح برشلونة في تسجيل 243 هدفاً بشباك سيلتا فيغو، بينما سجل الأخير 127 في مرمى البارسا، ويعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم الفريق السابق وباريس سان جيرمان الحالي، هو الهداف التاريخي للقاءات الفريقين بالدوري برصيد 12 هدفاً.

related

رسمياً.. كومان مدرباً لبرشلونة الموسم المقبل

Date: 2021-06-03 17:09:08
رسمياً.. كومان مدرباً لبرشلونة الموسم المقبل

برشلونة يحقق حلم جماهيره من خارج إسبانيا

Date: 2021-06-03 20:46:52
برشلونة يحقق حلم جماهيره من خارج إسبانيا

برشلونة يعين مدربا مؤقتا خلفا لكومان

Date: 2021-10-28 14:22:55
برشلونة يعين مدربا مؤقتا خلفا لكومان

برشلونة وأتلتيكو يتعادلان ويضعان لقب الدوري في متناول الريال

Date: 2021-05-08 16:26:49
برشلونة وأتلتيكو يتعادلان ويضعان لقب الدوري في متناول الريال

فيديو.. رد فعل كومان عندما سجل سواريز هدفا في شباك برشلونة

Date: 2021-10-03 05:33:35
فيديو.. رد فعل كومان عندما سجل سواريز هدفا في شباك برشلونة

صورة.. زي برشلونة الجديد المثير لإعجاب اللاعبين

Date: 2020-02-21 11:50:01
صورة.. زي برشلونة الجديد المثير لإعجاب اللاعبين

ميسي ينثر السعادة في كامب نو بليلة السوبر هاتريك

Date: 2020-02-22 20:46:09
ميسي ينثر السعادة في كامب نو بليلة السوبر هاتريك

فايكانو يصعق برشلونة معمقاً جراحه

Date: 2021-10-27 19:17:19
فايكانو يصعق برشلونة معمقاً جراحه