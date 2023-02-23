سيرجيو راموس يعلن اعتزال اللعب الدولي رسمياً

شفق نيوز/ أعلن مدافع المنتخب الإسباني، سيرجيو راموس، يوم الخميس، اعتزال اللعب مع منتخب بلاده بعد مسيرة حافلة.

وكتب راموس عبر حسابه في موقع تويتر "سأستمر في تشجيع بلدي من المنزل بعاطفة الشخص المتميز الذي استطاع بفخر تمثيله 180 مباراة. أشكركم من أعماق قلبي لكم جميعًا الذين وثقوا بي دائمًا".

وخلال 180 مباراة مع منتخب إسبانيا الأول سجل راموس 23 هدفا، وكانت أول مباراة له في آذار/ مارس 2005 أمام الصين تحت قيادة لويس أراوغونيس.

أما آخر مباراة لراموس مع إسبانيا فكانت في آذار/ مارس 2021 حيث شارك 4 دقائق فقط أمام كوسوفو في تصفيات كأس العالم.

ونال راموس، الذي سيكمل 37 عاما الشهر المقبل، مع إسبانيا لقب كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا ولقبين في كأس أمم أوروبا 2008 و2012.