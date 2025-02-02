سيدة كوردية تكسر حكر الرجال لتكون أول امرأة في المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية

شفق نيوز/ في خطوة تاريخية للرياضة العراقية، أصبحت اللاعبة الرياضية من مدينة السليمانية، ليلى محمد، أول امرأة تنضم إلى المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية، في إنجاز يُعد علامة فارقة في تمثيل المرأة في الهيئات الرياضية العليا.

ورحب رئيس فرع السليمانية للجنة الأولمبية العراقية، ديار محمد صديق، بانتخاب ليلى محمد لهذا المنصب، معبرًا عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يعزز حضور المرأة في المناصب القيادية بالقطاع الرياضي.

وقال صديق في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "باسمي وباسم جميع أعضاء فرع السليمانية للجنة الأولمبية العراقية، نتقدم بأحر التهاني لليلى محمد بمناسبة انتخابها عضوًا في المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية، وهو إنجاز كبير للرياضة في كوردستان والسليمانية على وجه الخصوص."

وأضاف أن هذا الحدث يمثل مصدر فخر كبير، ولا سيما مع انتخابها أيضًا رئيسة للجنة المساواة بين الجنسين في اللجنة الأولمبية العراقية، وهو دور حيوي يعزز تمكين المرأة في المجال الرياضي.

وأشار إلى أن ليلى محمد قدمت إسهامات بارزة للرياضة في السليمانية وكوردستان، معربًا عن أمله في أن يسهم منصبها الجديد في تحقيق المزيد من التطور للرياضة في العراق، خاصة في مجالات دعم مشاركة المرأة وتعزيز حضورها في المحافل الرياضية المحلية والدولية.

وشهدت الرياضة في إقليم كوردستان والعراق تطورات متسارعة في السنوات الأخيرة، حيث بات للمرأة حضور متزايد في مختلف المجالات الرياضية، سواء في المنافسات أو في المناصب الإدارية.

ورغم التحديات، نجحت العديد من الرياضيات في تحقيق إنجازات متميزة على المستويين المحلي والدولي، مما عزز المطالب بضرورة دعم المرأة في المناصب القيادية داخل المؤسسات الرياضية.

يُذكر أن اللجنة الأولمبية العراقية هي الهيئة المشرفة على جميع الاتحادات والأنشطة الرياضية في البلاد، وتعد انضمام امرأة إلى مكتبها التنفيذي خطوة غير مسبوقة، تعكس توجهًا جديدًا نحو تعزيز دور المرأة في صناعة القرار الرياضي.