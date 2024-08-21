سيدات نفط الشمال يمثلن العراق في غرب آسيا لكرة القدم

شفق نيوز/ أعلن اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن الأندية المشاركة ببطولة غرب آسيا لأندية السيدات.

وستقام البطولة في المملكة العربية السعودية مطلع شهر تشرين الثاني المقبل .

وستشارك ثماني اندية في البطولة وهي أندية: نفط الشمال العراقي، النصر السعودي، الأهلي السعودي، الهلال السوري، أبو ظبي الإماراتي، نجوم الرياضة اللبناني، الأرثوذكسي الأردني، الاتحاد الأردني.

يذكر أن نفط الشمال حل ثانيا بعد فريق القوة الجوية النسوي الذي توج بطلاً لدوري السيدات للساحات المكشوفة للموسم 2023 – 2024، في اختتام منافسات البطولة دوري النساء للساحات المكشوفة الموسم الماضي .

وفي العام 2022، توج فريق نفط الشمال بالمركز الثالث في بطولة غرب آسيا للأندية لكرة القدم للسيدات التي أقيمت في الأردن.