سيدات نفط الشمال يتلقنّ خسارة ثقيلة من النصر السعودي في بطولة غرب آسيا

شفق نيوز- بغداد

خسر ممثل العراق نادي نفط الشمال، مساء الخميس أمام النصر السعودي، بـ9 أهداف دون رد في بطولة غرب آسيا للأندية للسيدات بكرة القدم على الساحات المكشوفة.

ويواجه نفط الشمال الهلال السوري في مباراته الثانية يوم السبت الموافق الأول من اب المقبل.

ويمثل نفط الشمال الاندية العراقية في النسخة الثالثة من بطولة أندية غرب اسيا لكرة القدم للسيدات لكرة القدم على الساحات المكشوفة.

وكان اتحاد غرب آسيا، قد اختار الحكم المساعد الدولي العراقي محمد لؤي صبحي ضمن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الاتحاد الأردني وأكاديمية بيروت اللبناني، ضمن منافسات البطولة.