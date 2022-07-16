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سيدات نفط الشمال يتعادلن مع الصفاء اللبناني في بطولة غرب آسيا لكرة القدم

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-16T16:26:56+0000
سيدات نفط الشمال يتعادلن مع الصفاء اللبناني في بطولة غرب آسيا لكرة القدم

شفق نيوز/ كسب فريق نادي نفط الشمال للسيدات لكرة القدم، يوم السبت، نقطة من لقائه أمام فريق الصفاء اللبناني، ضمن بطولة اندية غرب اسيا لكرة القدم للسيدات.

وكان فريق نفط الشمال العراقي فاز في اللقاء الأول على  منافسه فيروزة السوري بهدف دون مقابل، في افتتاح مباريات بطولة غرب آسيا للأندية النسوية لكرة القدم بنسختها الثانية، والتي تقام على ملعب الأمير محمد في مدينة الزرقاء الأردنية وتستمر لغاية  22 من الشهر الجاري.

وبهذه النتيجة زادت فرصة فريق نادي نفط الشمال من احراز المركزين الأول او الثاني اذ يعتمد ذلك على نتائج الفرق المتبقية.

وتجري منافسات البطولة بنظام الدوري لمرحلة واحدة، إذ يخوض كل فريق ثلاث مباريات في دور المجموعات، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى المباراة النهائية، فيما يلعب صاحبا المركزين الثالث والرابع مباراة تحديد المركز الثالث.

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