سيدات كرمانشاه يحصدن لقب بطولة بلديات إيران لـ "الدارت"

شفق نيوز- كرمانشاه

تُوّج فريق بلدية كرمانشاه للسيدات، يوم الخميس، بلقب بطولة بلديات البلاد لرياضة "الدارت"، ضمن فعاليات الأولمبياد الرياضي الثقافي السنوي، في إنجاز رياضي جديد يضاف إلى سجل الرياضة النسوية في المناطق الكوردية.

وذكر تقرير لوكالة مهر الإيرانية ترجمته وكالة شفق نيوز، أن البطولة التي استضافتها مدينة "أنديشة" شهدت تنافساً محتدماً بين 13 فريقاً يمثلون كبريات البلديات الإيرانية، من بينها (شيراز، وساري، وبندر عباس، وقم).

وأسفرت النتائج النهائية عن هيمنة كاملة لسيدات كرمانشاه اللواتي حصدن المركز الأول والميدالية الذهبية على مستوى الفرق.

تفوق فردي وجماعي

ولم يقتصر التألق الكرمانشاهي على المستوى الجماعي فحسب، بل تمكّنت البطلة إلهام جليليان من انتزاع المركز الأول في المنافسات الفردية، لتؤكد علو كعب المحافظة في هذه الرياضة التي تعتمد على الدقة والتركيز العالي.

وجاء ترتيب مراكز الصدارة كالتالي:

1. بلدية كرمانشاه (المركز الأول).

2. بلدية ساري (المركز الثاني).

3. بلدية قروة (المركز الثالث).

دعم الرياضة النسوية

وفي سياق متصل، استقبل عمدة كرمانشاه برفقة كوادر الرياضة والشباب في المحافظة الفريق البطل، حيث جرى تكريم اللاعبات وتثمين جهودهن.

وأكد المسؤولون المحليون أن هذا الفوز يمثل "دليلاً على القدرات الفنية العالية والروح التنافسية التي تمتلكها المرأة في كرمانشاه"، مشدّدين على استمرار الدعم لتمكين الرياضيات في المحافظة من الوصول إلى المنصات الوطنية والدولية.

يُذكر أن أولمبياد "الشهيد باكرى" يُعد من أهم الفعاليات الرياضية التي تهدف إلى تعزيز النشاط البدني والترابط الاجتماعي بين موظفي المؤسسات البلدية وعائلاتهم، وتعد نسخة هذا العام من أكثر النسخ تميزاً من حيث المستوى الفني والمشاركة الواسعة.