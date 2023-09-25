سيدات كركوك يفزّن بكأس بطولة وزارة الشباب والرياضة للمنطقة الشمالية

شفق نيوز/ فاز فريق سيدات مديرية شباب ورياضة كركوك، يوم الاثنين، بكأس بطولة وزارة الشباب والرياضة للمنطقة الشمالية لكرة الصالات التي شاركت فيها ثمانية أندية ومديريات.

وجرت المباراة الختامية في قاعة كركوك بين فريقي نادي الثورة الكركوكي الرياضي وفريق مديرية شباب ورياضة كركوك وانتهت بفوز فريق المديرية بنتيجة 4-0.

وحلّ نادي الثورة ثانياً، بينما جاء فريق فتاة نينوى بالمركز الثالث.

وقال مدير قسم الأنشطة الرياضي، رئيس اللجنة العليا المشرفة على البطولة، نجم عبد مطشر، لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة تقام سنوياً بإشراف وزارة الشباب والرياضة لفرق مديريات وأندية شمال العراق".

وأشار إلى أن "البطولة شهدت إقبالاً واسعاً من قبل فرق الأندية والمديريات العراقية إلى جانب جمهور غفير واكب البطولة من اليوم الأول وحتى ختامها".

وبين أن "الفرق قسمت لمجموعتين ضمت الأولى تربية صلاح الدين، وأندية الأمواج الموصلي، والثورة، ودوميز من كركوك، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق شباب ورياضة كركوك، وفتاة نينوى، وواحد حزيران، واتحاد كركوك لكرة القدم".