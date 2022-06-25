سيدات كرة صالات غرب اسيا بطائرة خاصة الى العراق

شفق نيوز/ خصص الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، طائرة خاصة لنقل منتخب كرة الصالات للسيدات من السعودية الى العراق، تكريماً لفوزهم ولأول مرة بكأس بطولة غرب آسيا.

وذكر اعلام الاتحاد في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، أن وزير الشباب والرياضة، رئيس اتحاد كرة القدم، عدنان درجال، وبالتنسيق مع وزير النقل والمواصلات، أوعز بتخصيص طائرة خاصة لعودة المنتخب النسوي لكرة الصالات، بطل كأس غرب آسيا الثالثة، اليوم إلى العاصمة بغداد.

واشار الى ان ذلك يأتي تقديراً للجهود التي بذلت من الوفد والملاك التدريبي واللاعبات في إحراز لقب البطولة، بعد أن قدموا مستوياتٍ فنية نالت الثناء والتقدير، وتشجيعاً للكرة النسوية التي أكدت براعتها وامتلاكها مقومات النجاح.

وتوّج منتخب سيدات العراق لكرة الصالات مساء أمس الجمعة، بلقب بطولة غرب آسيا للسيدات بفوزه على السعودية 4-2، وهي المرة الأولى التي يفوز بها المنتخب العراقي لكرة الصالات للسيدات بلقب هذه البطولة.