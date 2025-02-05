سيدات أكد عنكاوا للكرة الطائرة خامساً في بطولة دولية ودية بالكويت

شفق نيوز/ أنهى فريق سيدات أكد عنكاوا للكرة الطائرة، يوم الأربعاء، مشاركته في بطولة الكويت الدولية الودية الثانية في المركز الخامس.

وأقيمت منافسات البطولة في قاعة نادي سلوى الصباح الرياضي للفترة من 30 كانون الثاني/ يناير الماضي ولغاية اليوم.

وحقق فريق سيدات نادي أكد عنكاوا الرياضي، فوزه الثاني على نادي أكاديمية فاطمة بنت المبارك الإماراتي بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل.

وشهدت البطولة مشاركة ثمانية فرق هي، أكد عنكاوا ممثل العراق، ومنتخب تونس، ومنتخب قطر، ونادي سلوى الصباح الكويتي، وشبيبة بوشرية اللبناني، وأكاديمية فاطمة بنت المبارك الإمارتي، والعلا السعودي، ونادي جنيف السويسري.

وكانت سيدات أكد عنكاوا قد حققن الانتصار الأول على حساب سيدات نادي العلا السعودي بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل.