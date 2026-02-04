سيدات "أكاد عنكاوا" يواجهن الوصل الإماراتي في دورة الألعاب العربية الثامنة بالكرة الطائرة

شفق نيوز- أبو ظبي

تلتقي سيدات نادي أكاد عنكاوا العراقي، يوم الأربعاء، نظيراتهن سيدات نادي الوصل الإماراتي، ضمن منافسات الكرة الطائرة في دورة الألعاب العربية الثامنة للأندية، المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتقام المباراة، اليوم الأربعاء، عند الساعة الثالثة عصراً على قاعة نادي الشارقة الرياضي.

وقال مدرب فريق أكاد عنكاوا، راندي متي، لوكالة شفق نيوز، إن الفريق مستعد لخوض مواجهة اليوم، مشيراً إلى امتلاكه خبرة جيدة في المشاركات الخارجية بعد خوضه عدة بطولات سابقة على الصعيدين العربي والدولي.

وأضاف أن نادي أكاد عنكاوا الرياضي عزز صفوفه بالتعاقد مع لاعبتين محترفتين، هما الروسية آنا ميركوريفا والإيرانية مائدة أصفهاني، بهدف دعم الفريق ورفع مستوى الأداء استعداداً للمشاركة في البطولة.

وأوضح متي، أن معظم الأندية المشاركة تعاقدت بدورها مع لاعبات محترفات على مستوى عالٍ، ما يعكس قوة المنافسة في بطولة دورة الألعاب العربية للأندية الثامنة، التي تقام للفترة من 2 ولغاية 12 شباط الجاري في إمارة الشارقة، بمشاركة أندية تمثل ست دول عربية.