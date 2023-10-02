سيدات أكاد عنكاوا يتوجن بلقب دوري أندية النساء للكرة الطائرة (صور)

شفق نيوز / توج فريق سيدات أكاد عنكاوا، بالمركز الأول لبطولة دوري أندية العراق للنساء بعد الفوز على سنحاريب بثلاثة أشواط دون رد، ليحل سنحاريب بالوصافة بينما جاء فريق لافروديت بالمركز الثالث.

وتأهلت أربعة أندية إلى الدور نصف النهائي البطولة وهي أكاد عين كاوة، وسنحاريب، وافروديت، وطق طق.

وأسفرت نتائج اليوم الأخير للدوري النسوي عن فوز طق طق على فتاة أربيل، بثلاثة أشواط دون رد، فيما حقق أمانة بغداد انتصاراً على البصرة بثلاثة أشواط دون مقابل.

هذا وفاز قرة قوش على افروديت بثلاثة أشواط لواحد، فيما تلقى فريق الارمني خسارة ثانية من دربنديخان بثلاثة أشواط دون مقابل، وانتصر صاحب الأرض والجمهور، فريق اكاد عنكاوا على منافسه سنحاريب بثلاثة أشواط لواحد.