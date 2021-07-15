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سيدات قرقوش يتوجن بالمركز الثالث في بطولة اندية العراق بالكرة الطائرة

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-15T16:01:09+0000
سيدات قرقوش يتوجن بالمركز الثالث في بطولة اندية العراق بالكرة الطائرة

شفق نيوز/ جرت عصر يوم الخميس في قاعة البيشمركة بالسليمانية مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة اندية العراق للكرة الطائرة للسيدات، والتي جمعت فريقي قرقوش وفتاة اربيل.

وحققت سيدات قره قوش الفوز على سيدات فتاة أربيل بثلاثة أشواط دون مقابل بواقع (25-12) (25-20) (25-9) ليتوجن بالمركز الثالث في البطولة .

وجرت امس في محافظة السليمانية مباراتي نصف نهائي بطولة اندية العراق للسيدات بالكرة الطائرة ، ففي أولى المباراة، حققت سيدات أفروديت الفوز على سيدات فتاة أربيل بثلاثة أشواط دون مقابل بواقع (25-14) (25-16) (25-11) ليبلغن المباراة النهائية .

وفي الثانية وبعد مباراة ماراثونية حققت سيدات أكاد الفوز على حامل اللقب سيدات قره قوش بثلاثة أشواط لشوطين بواقع (28-26) (24-26) (12-25) (25-18) (15-9) ويبلغن المباراة النهائية لمواجهة أفروديت .

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