سيدات غاز الشمال يشاركن في بطولة الأندية العربية الثامنة في الإمارات

شفق نيوز- كركوك

أعلن نادي غاز الشمال، اليوم السبت، أن فريقه النسوي سيشارك في النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيّدات 2026 المقرر إقامتها في الإمارات، مبيّناً أن مشاركة النادي في البطولة تأتي في إطار دعم رياضة المرأة وتعزيز حضور النادي وتمثيله في المحافل الرياضية العربية.

وقال رئيس نادي غاز الشمال وريا جلال لوكالة شفق نيوز، إن "وفد فريق النادي السلوي للسيدات غادر متوجهاً إلى إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في منافسات البطولة، التي تشهد مشاركة واسعة من نخبة الأندية العربية، وتمثّل واحدة من أبرز البطولات المخصّصة لرياضة المرأة على مستوى الوطن العربي".

وأضاف أن هذه المشاركة "تأتي بعد استعدادات فنية وإدارية مكثّفة، تهدف إلى الظهور بمستوى يليق باسم النادي وتحقيق نتائج إيجابية تعكس تطور الرياضة النسوية"، مشيراً إلى أن "وفد سيدات التايكواندو سيلتحق بالبطولة في الثامن من شهر شباط/ فبراير الجاري، لاستكمال مشاركة النادي في مختلف المنافسات".

وأكد رئيس نادي غاز الشمال، أن "إدارة النادي تولي اهتماماً خاصاً برياضة المرأة، وتسعى إلى توفير الدعم اللازم للفرق النسوية، سواء على صعيد المشاركة في البطولات الخارجية أو تطوير المستوى الفني للاعبات"، متمنياً لجميع الفرق المشاركة التوفيق والنجاح ورفع راية النادي عالياً خلال البطولة".

ومن المقرر أن تنطلق النسخة الثامنة من "دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026" التي تنظّمها "مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة" يوم الاثنين الموافق 2 شباط/فبراير وتستمر حتى 12 من الشهر الجاري.

وتشهد الدورة مشاركة 65 فريقاً تمثل 16 دولة عربية تتنافس في 9 ألعاب فردية وجماعية، وتفتتح البطولة فعالياتها بحفل رسمي يقام في مسرح المجاز تليه منافسات تجمع الأندية العربية في مشهد رياضي يحوّل منشآت الإمارة إلى ساحات يومية للتحدي والروح الرياضية والحضور الجماهيري.

ويتضمن حفل الافتتاح تقديم النسخة الكاملة من الهوية السمعية الجديدة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بعنوان "سيدات العرب" للمرة الأولى.