سيدات غاز الشمال يخسرن امام العاصمة السعودي ببطولة عربية لكرة السلة

شفق نيوز/ خسر فريق نادي غاز الشمال العراقي مباراته الافتتاحية أمام نادي العاصمة السعودي بنتيجة (79-65) ضمن دورة الألعاب العربية للسيدات لكرة السلة والتي انطلقت اليوم السبت، في مدينة الشارقة الاماراتية.

وسيخوض غاز الشمال المواجهة الثانية أمام الأهلي البحريني يوم غدٍ الأحد، بينما المواجهة الثالثة ستقام مع فريق الفحيص الأردني بعد غد الاثنين، والمواجهة الرابعة ستقام الثلاثاء المقبل أمام الثورة السوري، بينما سينتقل غاز الشمال لمواجهة اصحاب الارض يوم الجمعة فريق الشارقة الإماراتي ليخوض بعدها مباراة الفتاة الكويتي يوم السبت الموافق 10 شباط المقبل.

وكان فريق غاز الشمال لكرة السلة المشارك في بطولة الشارقة للسيدات استقطب قبل البطولة ثلاث لاعبات محترفات من امريكا والسنغال إلى صفوفه دعماً للفريق في البطولة.