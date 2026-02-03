سيدات غاز الشمال يتألقن على حساب "الحالة" البحريني ببطولة الأندية العربية للسلة

شفق نيوز- أبو ظبي

استهل فريق غاز الشمال لكرة السلة للسيدات مشاركته في النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بتحقيق فوز مستحق على فريق الحالة البحريني بنتيجة 68–55 نقطة، في مباراة قدم خلالها أداءً قوياً ومقنعاً.

وظهرت لاعبات غاز الشمال بمستوى فني مميز منذ صافرة البداية، حيث فرضن سيطرتهن على مجريات اللقاء، ونجحن في التفوق خلال الفترات الأربع، بفضل التنظيم الجيد والانتشار الصحيح داخل الملعب، إضافة إلى الفاعلية الهجومية والصلابة الدفاعية.

وتشهد منافسات كرة السلة مشاركة 7 فرق تمثل 6 دول عربية، في البطولة التي تستمر حتى الـ12 من شهر شباط/ فبراير الجاري.

والفريق جاءت على النحو الاتي نادي غاز الشمال (العراق)، ونادي الشارقة الرياضي للمرأة، ونادي خورفكان الرياضي للمرأة (الإمارات)، ونادي الفتاة الرياضي (الكويت)، ونادي الحالة (مملكة البحرين)، ونادي شباب الفحيص (الأردن)، ونادي الأمل الرياضي بالوطن القبلي (تونس).