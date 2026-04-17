سيدات غاز الشمال يتألقن بتصفيات المنتخب الوطني للتايكواندو في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، يوم الجمعة، إقامة الاتحاد العراقي للتايكواندو، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة في كركوك، تصفيات المنتخب الوطني للتايكواندو (رجال – نساء) للفترة من 15 إلى 16 نيسان/أبريل 2026، وسط مشاركة واسعة من الأندية واللاعبين من مختلف المحافظات.

وشهدت التصفيات تألقاً لافتاً للاعبات نادي غاز الشمال، اللواتي تمكنّ من فرض حضورهن بقوة وتحقيق نتائج مميزة، بعد إحرازهن المراكز الأولى في معظم الأوزان، في إنجاز يعكس مستوى الإعداد الفني والبدني الذي يتمتع به الفريق.

وجاءت النتائج على النحو الآتي:

في وزن 46 كغم، أحرزت اللاعبة جنة حسين المركز الأول، تلتها زميلتها شهد سعد في المركز الثاني.

وفي وزن 49 كغم، تمكنت ستيرۆ محمد من حصد المركز الأول.

أما في وزن 53 كغم، فقد حلت آية أريان في المركز الأول، وجاءت فاطمة عصام في المركز الثاني.

وفي وزن 57 كغم، أحرزت آره زوو عبدالله المركز الثالث.

كما شهد وزن 62 كغم تتويج اللاعبة هانم محمد بالمركز الأول، فيما حققت ميسم ستار المركز الأول في وزن 67 كغم.

وفي وزن 73 كغم، تصدرت سومة علي المنافسات بحصولها على المركز الأول، تلتها عذراء عمار في المركز الثاني.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية في كركوك، حربي خالد، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "تنظيم هذه التصفيات يأتي في إطار دعم المواهب الرياضية وتطوير مستوى لعبة التايكواندو في المحافظة"، مشيراً إلى أن "كركوك باتت تمتلك طاقات واعدة، خاصة في فئة النساء، قادرة على تمثيل العراق في المحافل الخارجية".

وأضاف أن "النتائج التي حققتها لاعبات نادي غاز الشمال تعكس حجم العمل والتدريب الذي خضعن له، وهو ما يدعو إلى مزيد من الاهتمام والدعم لضمان استمرارية هذا التفوق".

ويُعد هذا الإنجاز دليلاً على التطور المتواصل لرياضة التايكواندو في كركوك، ولا سيما على صعيد الفئات النسوية، حيث باتت اللاعبات يشكلن ركيزة أساسية في تمثيل المحافظة على المستوى الوطني.

ومن المؤمل أن تسهم هذه النتائج في تعزيز فرص اللاعبات المتأهلات ضمن صفوف المنتخب الوطني، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، وسط تطلعات لتحقيق حضور مميز في البطولات الإقليمية والدولية.