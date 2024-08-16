سيدات غاز الشمال يتغلبن على سابيس بالدوري العراقي السلوي

شفق نيوز/ حققت سيدات غاز الشمال لكرة السلة، مساء الجمعة، فوزهم الثاني في الدوري العراقي الممتاز بعد تغلبهن على سيدات سابيس بنتيجة 79 مقابل 59.

وأظهرن نساء غاز الشمال، مستوى فني عالي أثناء المباراة التي جرت فعاليتها مساء اليوم على ملعب اكاد.

وهذه المباراة هي الثانية ضمن بطولة دوري سيدات العراق لكرة السلة وفرضت سيطرة كاملة على مجريات المباراة وتمكن من تحقيق الانتصار على فريق سابيس بنتيجة 79-59.

وكانت لاعبات غاز الشمال الأكثر تسجيلا للنقاط الثلاثية من خارج المنطقة، ولهذا فرضن تقدما كاملاً طيلة أوقات المباراة.